Патрушев отправится в Японию

СМИ узнали о скором визите Патрушева в Японию

Как отмечается, цель поездки заключается в переговорах Патрушева со своим коллегой генеральным секретарем Совета безопасности Японии Сигэру Китамурой.

Согласно телекомпании, переговоры, предположительно состоятся во вторник, 17 сентября.

Уточняется, что в ходе переговоров российская сторона выскажет свои опасения в связи с намерением Японии разместить два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore.