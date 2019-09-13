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СМИ узнали о скором визите Патрушева в Японию 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Патрушев отправится в Японию
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, вероятно, приедет в Японию на следующей неделе. Об этом сообщает телекомпания NHK.
Как отмечается, цель поездки заключается в переговорах Патрушева со своим коллегой генеральным секретарем Совета безопасности Японии Сигэру Китамурой.
Согласно телекомпании, переговоры, предположительно состоятся во вторник, 17 сентября.
Уточняется, что в ходе переговоров российская сторона выскажет свои опасения в связи с намерением Японии разместить два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор российской и японской сторон.
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Политика , Азия , Безопасность , Сергей Лавров , Николай Патрушев , МИД , Совет безопасности РФ , Япония
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