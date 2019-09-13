Лавров назвал основу мирного договора РФ и Японии

Что должен отражать мирный договор РФ и Японии, рассказал Лавров

По его словам, два государства должны не просто заключить мирный договор, который подписывается после окончания войны.

"А документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное — ориентиры их дальнейшего развития", — пояснил Лавров.

Он пояснил, что взаимоотношения Москвы и Токио должны быть поставлены на новую основу, которая позволила бы достичь долгосрочного сотрудничества во всех областях.

Это в свою очередь, уточнил министр, позволит создать условия для разрешения сложных двусторонних проблем.