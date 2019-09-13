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Что должен отражать мирный договор РФ и Японии, рассказал Лавров 

Газета.Ru + ещё 5 31 минуту назад
Лавров назвал основу мирного договора РФ и Японии
Фото: РИА Новости
Глава министерства иностранных дел России Сергей Ларов заявил, что мирный договор между российской и японской стороной должен отражать нынешний уровень отношений двух стран, а также ориентиры их развития. Об этом сообщает газета "Труд".
По его словам, два государства должны не просто заключить мирный договор, который подписывается после окончания войны.
"А документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное — ориентиры их дальнейшего развития", — пояснил Лавров.
Он пояснил, что взаимоотношения Москвы и Токио должны быть поставлены на новую основу, которая позволила бы достичь долгосрочного сотрудничества во всех областях.
Это в свою очередь, уточнил министр, позволит создать условия для разрешения сложных двусторонних проблем.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ряде важных проблем в отношениях с Японией.
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Политика , Азия , Дмитрий Песков , Сергей Ларов , МИД , Япония
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