Захарова резко осадила украинского журналиста

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Захарова поставила на место украинского журналиста из-за слов о Вышинском 

РИА Новости 40 минут назад
Представителя российского МИД Марию Захарову рассмешили попытки корреспондента украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка уйти от ответа на вопрос о руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.
Во время брифинга Захарова спросила журналиста, планирует ли он встретиться с Вышинским в Москве и сделать с ним интервью. Вместо ответа Цимбалюк стал говорить о медали "За присоединение Крыма", которую главе РИА Новости Украина вручили в 2014 году.
Вышинский ответил на вопрос о пытках
Не услышав ответа по существу, дипломат вновь повторила свой вопрос. Она отметила, что украинские СМИ участвуют в "блокаде" российских официальных лиц и не могут позволить себе полноценное интервью с ними. Однако Цимбалюк вновь ушел от ответа, что вызвало у Захаровой смех.
"Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы", — отметила она, смеясь.
После этого Цимбалюк заявил, что такие вопросы решает главный редактор. По его словам, интервью будет возможно, если на него согласится Вышинский и главред УНИАН.
Захарова добавила, что отказ украинских журналистов от общения с российской стороной — это классическое проявление пропаганды, когда "прямая речь недоступна аудитории", а информация предоставляется только в изложении представителей медиа.
"Ну вот сейчас, может быть, как раз тот правильный момент, когда можно что-то повернуть в информационной политике СМИ, уйти от пропаганды и начать нормальную журналистскую работу", — сказала она.
Захарова заметила, что самый лучший способ узнать что-то о Вышинском — это спросить его самого.
В конце августа Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина из-под стражи под личное обязательство. Он должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. 7 сентября журналист прилетел в Россию.
В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Сам Вышинский считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.
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Политика , Видео , Кирилл Вышинский , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , СБУ , РИА Новости , УНИАН , Москва , Республика Крым
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