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Беглов осмотрел стройки двух новых школ в Петербурге 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Беглов осмотрел стройки двух новых школ в Петербурге
Фото: РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время осмотра строительства школ в Невском районе города обязал подрядчиков оборудовать площадки на пришкольных территориях снарядами для учеников с ограниченными возможностями, сообщает сайт 78.ru.
Глава северной столицы проконтролировал ход возведения школы на Нерчинской улице, которая на сегодняшний день готова на 60%, и школы на Дальневосточном проспекте, готовой на 40%. В обоих случаях Беглов потребовал поскорее закрыть контур зданий, пока не отсырели конструкции. При этом особое внимание губернатор уделил оборудованию детских площадок. По его словам, каждая из них должна учитывать посещение детей с ограниченными возможностями.
В ходе рабочей поездки губернатор также проинспектировал несколько пешеходных переходов вблизи строящихся учебных заведений. По мнению главы города, в целях безопасности кроме «зебры» они должны быть оборудованы светофорами. Так, на Дальневосточном проспекте переход начнёт регулироваться в мае. Также в следующем году светофоры появятся на переходах вблизи ЖК «Ладожский парк».
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Комментарии1
Политика , Образование , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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