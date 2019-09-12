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Путин анонсировал визит в Израиль 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Путин отправится в Израиль
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин сообщил, что в начале 2020 года приедет в Израиль, чтобы посетить мероприятия памяти жертв Холокоста.
Он также заявил, что особое значение придает взаимодействию России и Израиля в сфере безопасности, передает ТАСС.
«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», — обратился Путин к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху на переговорах в Сочи.
По его словам, такое взаимодействие важно с учетом «сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма».
Также Путин прокомментировал предстоящие выборы в Кнессет (парламент Израиля), выразив надежду, что победят ответственные политики, которые сохранят все лучшее в отношениях с России.
Во вторник проходят переговоры Путина и Нетаньяху в Сочи.
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Политика , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Израиль
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