Путин отправится в Израиль

Путин анонсировал визит в Израиль

Президент России Владимир Путин сообщил, что в начале 2020 года приедет в Израиль , чтобы посетить мероприятия памяти жертв Холокоста.

Он также заявил, что особое значение придает взаимодействию России и Израиля в сфере безопасности, передает ТАСС.

«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», — обратился Путин к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху на переговорах в Сочи.

По его словам, такое взаимодействие важно с учетом «сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма».

Также Путин прокомментировал предстоящие выборы в Кнессет (парламент Израиля), выразив надежду, что победят ответственные политики, которые сохранят все лучшее в отношениях с России.

Во вторник проходят переговоры Путина и Нетаньяху в Сочи.