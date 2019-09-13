Пушков оценил слова Зеленского о «Северном потоке-2»

Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

Как отмечается, такое заявление глава Украины сделал после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

По словам сенатора, украинский президент считает "Северный поток — 2" угрозой для европейских стран, но при этом не думает также о российском газе, который проходит через территорию Украины.

"Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой", — подчеркнул Пушков.

Он также отметил, что Зеленскому стоит прямо сказать, что он просто боится потерять источник средств от остановки транзита.

"Вот и вся "угроза"", — заключил Пушков.

Ранее Пушков отреагировал на сравнение "Северного потока" и пакта Молотова-Риббентропа.