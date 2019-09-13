Пушков оценил слова Зеленского о «Северном потоке-2»

Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток — 2" угрозой для Европы.
Как отмечается, такое заявление глава Украины сделал после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.
По словам сенатора, украинский президент считает "Северный поток — 2" угрозой для европейских стран, но при этом не думает также о российском газе, который проходит через территорию Украины.
"Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой", — подчеркнул Пушков.
Он также отметил, что Зеленскому стоит прямо сказать, что он просто боится потерять источник средств от остановки транзита.
"Вот и вся "угроза"", — заключил Пушков.
Ранее Пушков отреагировал на сравнение "Северного потока" и пакта Молотова-Риббентропа.