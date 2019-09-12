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Захарова указала на двойные стандарты Запада по обмену России и Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 54 минуты назад
Захарову удивили двойные стандарты Запада
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада проявили двойные стандарты в отношении участников обмена между Россией и Украиной.
«Мы действительно удивлены той реакцией, которую мы увидели со стороны международного сообщества. Мы удивлены, что в этих заявлениях приветствуется только освобождение и возвращение на Украину ее граждан, о судьбе которых так сопереживали на Западе», — передает ее слова ТАСС.
В отношении россиян, по ее словам, такой реакции не последовало.
«Лица же из российского списка, которые удерживались Киевом, и наконец смогли воссоединиться со своими семьями в результате взаимного гуманитарного шага, никакого ни сочувствия, ни какой-либо другой эмоциональной реакции не вызвали и не удостоились, как будто это люди совершенно иного сорта», — заявила Захарова.
Она отметила, что такой подход трудно расценивать «иначе как проявление двойных стандартов». По ее словам, это отход от «правочеловеческой проблематики», на которую часто ссылаются на Западе.
7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек. Захарова назвала этот обмен очень важным шагом.
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Комментарии2
Политика , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС
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