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Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова
Фото: РИА Новости
Москва запросила Интерпол о местоположении «шпиона ЦРУ» Олега Смоленкова, сообщил МИД России.
При этом в МИДе считают «шпионский скандал» вокруг Смоленкова классической пропагандой против нынешнего президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
Американские СМИ сообщали, что в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. Это было связано якобы с тем, что ЦРУ опасалось, что его может выдать президент Дональд Трамп.
В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.
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Политика , Дональд Трамп , МИД , ЦРУ , Интерпол , РИА Новости , Москва , США
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