Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова

При этом в МИДе считают «шпионский скандал» вокруг Смоленкова классической пропагандой против нынешнего президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа , передает РИА «Новости».

Американские СМИ сообщали, что в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. Это было связано якобы с тем, что ЦРУ опасалось, что его может выдать президент Дональд Трамп.

В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.