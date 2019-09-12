Опубликовано фото шпиона Смоленкова

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось фото Смоленкова 

Рамблер 50 минут назад
Олег Смоленков носил короткую стрижку и не носил усы и бороду, свидетельствует его фото, опубликованное RTVI.
Недавно СМИ сообщили, что у разведки США был источник, имевший доступ в Кремль на высочайшем уровне; что в 2017-м он был вывезен из России из-за опасений, что небрежный Дональд Трамп может его раскрыть; что шпионом мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков.
Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации, однако, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, его должность не была высшей.
До сих не было известно, как предполагаемый шпион выглядит. Сегодня его снимок оказался в распоряжении RTVI. Черно-белая фотография, очевидно, была сделана для некого документа.
На ней запечатлен темноволосый короткостриженный мужчина среднего возраста без усов и бороды в темном пиджаке, белой рубашке и галстуке в диагональную полоску. На правой щеке Смоленкова на уровне рта в нескольких сантиметрах от него можно заметить то ли шрам, то ли родинку, то ли дефект изображения.
Комментарии57
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства157
Раскрыты планы вмешательства США в дела России
Раскрыты планы вмешательства США в дела России54
В Петербург пустят по особым правилам
В Петербург пустят по особым правилам36
Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова
Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова6
Пока вы спали: сведения о доходах россиян передадут специальным бюро
Пока вы спали: сведения о доходах россиян передадут специальным бюро30
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
03:32
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Политика
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
00:34
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
Происшествия
Алибасов приехал в суд для разбирательств
04:10
Алибасов приехал в суд для разбирательств
Шоу-бизнес
Россияне признались в обмане начальства
00:40
Россияне признались в обмане начальства
Социология Общество
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
03:11
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
В мире
Британия вступает в состояние полураспада
03:59
Британия вступает в состояние полураспада
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение