Опубликовано фото шпиона Смоленкова

Появилось фото Смоленкова

Олег Смоленков носил короткую стрижку и не носил усы и бороду, свидетельствует его фото, опубликованное RTVI.

Недавно СМИ сообщили, что у разведки США был источник, имевший доступ в Кремль на высочайшем уровне; что в 2017-м он был вывезен из России из-за опасений, что небрежный Дональд Трамп может его раскрыть; что шпионом мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков.

До сих не было известно, как предполагаемый шпион выглядит. Сегодня его снимок оказался в распоряжении RTVI. Черно-белая фотография, очевидно, была сделана для некого документа.

На ней запечатлен темноволосый короткостриженный мужчина среднего возраста без усов и бороды в темном пиджаке, белой рубашке и галстуке в диагональную полоску. На правой щеке Смоленкова на уровне рта в нескольких сантиметрах от него можно заметить то ли шрам, то ли родинку, то ли дефект изображения.