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Опубликовано фото шпиона Смоленкова 

Lenta.ru 24 минуты назад
Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США. Снимок оказался в распоряжении телеканала RTVI.
Когда была сделана фотография и в каком возрасте, не уточняется.
RTVI
9 сентября телеканала CNN сообщил, что США вывезли из России своего информатора. Как выяснилось, он работал в администрации президента России несколько лет, но был уволен. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Сообщалось также, что он имел доступ к «чувствительной информации», но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эти данные опроверг.
Информатора американских спецслужб вывезли после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным CNN, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.
По данным «Коммерсанта», Смоленков работал секретарем посольства России в США, когда послом там был Юрий Ушаков, который ныне является помощником российского лидера. Журналисты спросили его, знаком ли он с предполагаемым шпионом. «Нет комментариев», — сказал Ушаков.
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Комментарии6
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , МИД , ЦРУ , CNN , США
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