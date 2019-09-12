Опубликовано фото шпиона Смоленкова

Когда была сделана фотография и в каком возрасте, не уточняется.

RTVI

9 сентября телеканала CNN сообщил, что США вывезли из России своего информатора. Как выяснилось, он работал в администрации президента России несколько лет, но был уволен. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Сообщалось также, что он имел доступ к «чувствительной информации», но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эти данные опроверг.