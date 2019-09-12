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Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания. Сюжет о трех женщинах под названием «Очередной случай откровенного мошенничества» опубликован на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».
Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева около 20 лет назад переехали из Чечни в дагестанский Хасавюрт. Они обратились к Кадырову с просьбой предоставить жилье, так как «проживают в плохих условиях, и им некому помочь».
В сюжете телеканала указано, что после проведения проверки эта информация не подтвердилась. По данным канала, женщины самостоятельно уехали в Дагестан, а их родственники продолжали жить в Чечне.
Во время встречи с женщинами первый замглавы правительства республики Иса Тумхаджиев рассказал, что у уроженок Чечни остались братья, сыновья, сообщает «Кавказский узел». Он подчеркнул, что «такие вещи не соответствуют чеченским адатам (сводам традиционным обычаев. — прим. „Ленты.ру“)». Тумхаджиев призвал родственников чеченок мужского пола следить за женщинами. «Это ваши женщины, и вы должны это решать. Когда у чеченцев было, чтобы они не следили за своими женщинами? Это позор», — добавил он.
Автор сюжета сообщила, что женщины принесли извинения и пообещали восстановить родственные связи, так как поняли, что «их жизненные неурядицы бросали тень на весь народ».
Ранее чеченский госканал показал в эфире программу об интернет-пользователе, писавшем критические комментарии о руководстве республики. 16-летний Магомед Ахматов со слезами на глазах извинился и попросил прощения за опубликованные высказывания.
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Политика , Видео , Магомед Ахматов , Рамзан Кадыров , Lenta.ru , Республика Дагестан , Хасавюрт , Чеченская Республика
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