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В ДНР захотели стать федеративными округом России 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
В ДНР захотели стать округом России
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса. Об этом сообщается на сайте лидера ДНР.
По словам Пушилина, руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство.
«В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал он.
Глава ДНР подтвердил, что Донецк будет выполнять все положения минских соглашений, включая пункт о передаче контроля над границей Украине. Однако, по словам Пушилина, до этого Киев должен выполнить свою часть договоренностей. В частности, парламент страны должен закрепить в Конституции особый статус Донбасса.
«У нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры, возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной. Вот Украина к этому не готова, и это она демонстрирует ежедневно. Опасаться по поводу границы не стоит», — отметил политик.
Также лидер ДНР признался, что до указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса, «настроения у людей были не такими оптимистичными».
8 сентября Денис Пушилин заявил о возможности восстановления прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом. «Система эта прорабатывается, и в самое ближайшее время уже сможем ею воспользоваться», — сказал он.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.
В России, согласно Конституции, нет федеративных округов. Страна состоит из 85 субъектов федерации, которые образуют восемь федеральных округов — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский, Южный, Северо-Западный и Центральный.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Денис Пушилин , Владимир Путин , Донецк , Киев , Москва
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