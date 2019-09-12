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Москалькова заявила, что готова помочь Бутиной в социализации 

РИА Новости + ещё 1 9 минут назад
Москалькова решила помочь Бутиной
Фото: Reuters
Аппарат омбудсмена готов оказать помощь осужденной в США россиянке Марии Бутиной, если та обратится, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.
"Если Мария Бутина обратится ко мне как к уполномоченному по правам человека, как это было на первом этапе, когда ее папа был у меня на приеме, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей в социализации", — сказала омбудсмен.
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Политика , Происшествия , Мария Бутина , Татьяна Москалькова , США
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