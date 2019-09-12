Москалькова решила помочь Бутиной

Москалькова заявила, что готова помочь Бутиной в социализации

Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.