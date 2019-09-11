Песков ответил Дудю

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ 

RT на русском 19 минут назад
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на общее настроение в обществе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать выступление журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
Как отметил Песков, в Кремле с должным уважением относятся ко всем премиям, в том числе и к этой, однако не склонны «преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий».
«Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно», — сказал он.
По его словам, определённые точки зрения известны, а в Кремле это всё видят и фиксируют, «принимают во внимание».
«Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументировано могут разбить эти тезисы», — подчеркнул Песков.
Дудь, выступая на премии GQ, заявил о наличии политических проблем в России, призвав «говорить о них, а не молчать».
RT на русском: последние новости
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Лавров рассказал о разногласиях с Болтоном Лавров рассказал о разногласиях с Болтоном Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД
Комментарии10
Политика , Видео , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 сентября побило температурный рекорд за 70 лет
11 сентября побило температурный рекорд за 70 лет
Российские пилоты по ошибке объявили о захвате самолета
Российские пилоты по ошибке объявили о захвате самолета1
Загадочное послание: Пугачева о «пьяном» концерте Билана
Загадочное послание: Пугачева о «пьяном» концерте Билана2
Бизнесмен из России погиб на Сардинии
Бизнесмен из России погиб на Сардинии2
Тихая смерть: в США оценили винтовку «Винторез»
Тихая смерть: в США оценили винтовку «Винторез»3
Видео
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
02:34
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
Шоу-бизнес
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение