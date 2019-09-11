Песков ответил Дудю

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на общее настроение в обществе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , отвечая на просьбу прокомментировать выступление журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Как отметил Песков, в Кремле с должным уважением относятся ко всем премиям, в том числе и к этой, однако не склонны «преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий».

«Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно», — сказал он.

По его словам, определённые точки зрения известны, а в Кремле это всё видят и фиксируют, «принимают во внимание».

«Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументировано могут разбить эти тезисы», — подчеркнул Песков.

Дудь, выступая на премии GQ, заявил о наличии политических проблем в России, призвав «говорить о них, а не молчать».