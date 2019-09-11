Почему Киев попрощался с Россией, но не уходит?

Как предположили в российском МИДе, это может быть связано с тем, что команда нового украинского президента сейчас занята кадровыми вопросами. В Кремле отметили, что пока преждевременно говорить о каком-то эффекте для нормализации отношений, но повод для весьма сдержанного оптимизма есть
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, ранее набиравший обороты при Петре Порошенко. Киев перестал направлять Москве уведомления. Такая же ситуация с документами в рамках СНГ, пишет газета «Коммерсантъ».
В российском МИД сказали изданию, что это может быть связано со сменой власти: команде Владимира Зеленского сейчас не до этого -— на повестке кадровые в правительстве. Временная эта пауза или нет, прояснится потом. «Если притормозят, это будет сигналом. Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история, если примутся за знаковые вещи — другая, которая будет означать политический выбор», — сказали в министерстве.
Вероятнее всего, Украина взяла курс на более прагматичные отношения с Россией, считает украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев:
«Можно, конечно, это рассматривать и как паузу бюрократического характера, но я не исключаю политической причины в свете прагматического поворота во внешнеполитическом курсе Украины. В частности, бывший представитель Украины в Совете Европы, а ныне министр по европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил буквально на днях, что Украина не собирается стоять в прихожей НАТО, она должна искать какие-то прагматические формы долговременного сотрудничества с Североатлантическим альянсом с учетом того, что в ближайшее время членство ей не светит. Это касается и нового министра иностранных дел Пристайко, который тоже заявлял о необходимости прагматических корректировок внешнеполитического курса. В целом это укладывается в курс на нормализацию отношений с Российской Федерацией. О потеплении рано говорить, это нормализация и политизация внутриполитической и внешнеполитической жизни».
Нормализация отношений с Россией — одна из первоочередных задач, решение которых украинцы ждут от Зеленского, отмечает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Вопрос в том, останется ли это в виде заморозки выхода из соглашений или глава Украины пойдет дальше — к реализации минских соглашений.
Павел Салин:
«Шаг номер один — это обмен заключенными с обеих сторон. С одной стороны, это большой плюс Зеленскому, а с другой стороны, этот шаг порождает ожидание, а что дальше. Естественно, большой ошибкой было бы продолжать те процессы, которые запустил Порошенко. Объяснение напрашивается само собой, что нужно делать, — как минимум заморозить те процессы, как максимум — циркулируют слухи, что ведутся сейчас переговоры и относительно выполнения других пунктов минских соглашений. Изначально никто не сомневался, что обмен заключенными состоится, была интрига только в том, в каком составе, по какой формуле, какое будет общее количество с обеих сторон. И это предусмотрено минскими соглашениями. А вот с остальными пунктами минских соглашений всегда была серьезная пробуксовка. А сейчас якобы неофициально ведутся переговоры о том, что Украина в несколько смягченном виде будет выполнять минские соглашения, вопрос только, где произойдут определенные смягчения. Это очень оптимистичный вариант, но он сейчас абсолютно нереальным уже не выглядит».
К последним двусторонним документам, утратившим силу, относятся Договор о дружбе, действие которого прекратилось 1 апреля этого года по инициативе Киева, а также межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией»: его украинское правительство отменило в феврале. Всего существует около 400 документов.
В Кремле отметили, что пока преждевременно говорить о каком-то эффекте для нормализации отношений. Выход ранее из большого количества документов произошел в ущерб самим украинцам, однако повод для весьма сдержанного оптимизма есть, сказал Business FM пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.