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«Мы спасем певцов». Милонов предложил проверять артистов на наркотики 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Милонов предложил проверять артистов на наркотики
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил представителям шоу-бизнеса сдавать тест на наркотики. Тем, кто проверку не пройдет, нужно на год запретить давать большие концерты. По мнению парламентария, такие певцы должны выступать только в банях и саунах.
«Алкоголики — нормально: они у нас всегда пели и будут петь. Но наркоманам не место на сцене. Мы спасем певцов», — заявил Милонов агентству городских новостей «Москва».
По его мнению, если исполнитель употребляет наркотики, то тем самым он их пропагандирует. А молодежь, которая подражает своему кумиру буквально во всем, может оказаться в опасности.
«Если бы в свое время Курт Кобейн (американский певец, употреблявший наркотики и покончивший с собой — прим. ред.) сдал тест на наркотики, он бы не умер», — считает Милонов.
По его словам, санкциями в виде запрета на год вести концертную деятельностью общество сможет воспитать певцов и помочь им побороть пагубную привычку.
Ранее в интернете появилось видео выступления Димы Билана в Самаре. Пользователи Сети заподозрили, что певец пьян. Позже Билан признался в этом и принес извинения жителям города. Он пообещал выступить перед самарцами бесплатно, а также подарить городу детскую площадку.
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Комментарии
Политика , Другое , Курт Кобейн , Дима Билан , Виталий Милонов , Госдума , АГН "Москва"
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