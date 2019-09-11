Милонов заступился за певцов-алкоголиков

«Алкоголики — нормально, они у нас всегда пели и будут петь, но наркоманам не место на сцене», — убежден он.

По мнению единоросса, всех российских исполнителей стоит обязать сдать тест на наркотики. По его результатам следует разрешить выступать с концертами тем, кто получит справку, подтверждающую «чистоту», остальным — на год запретить выступать на любых общественных площадках.

«Только в саунах, банях. Пускай там выступают», — добавил Милонов.