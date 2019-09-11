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Милонов заступился за певцов-алкоголиков 

Рамблер + ещё 7 23 минуты назад
Милонов заступился за певцов-алкоголиков
Фото: РИА Новости
Певцам-наркоманам не следует петь за пределами бань, заявил агентству «Москва» депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Алкоголики — нормально, они у нас всегда пели и будут петь, но наркоманам не место на сцене», — убежден он.
По мнению единоросса, всех российских исполнителей стоит обязать сдать тест на наркотики. По его результатам следует разрешить выступать с концертами тем, кто получит справку, подтверждающую «чистоту», остальным — на год запретить выступать на любых общественных площадках.
«Только в саунах, банях. Пускай там выступают», — добавил Милонов.
Недавно в приеме запрещенных веществ был заподозрен Дима Билан. Его поведение на концерте в Самаре было сочтено зрителями странным, сам он объяснил это тем, что «не рассчитал» с коньяком, а психиатр-нарколог Алексей Казанцев выразил уверенность, что певец употребил некие психоактивные вещества.
Политика , Дима Билан , Алексей Казанцев , Виталий Милонов , Госдума , АГН "Москва"
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