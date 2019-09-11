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Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах
Фото: РИА Новости
Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты прошедших 8 сентября выборов губернатора.
«Признать выборы высшего должностного лица Санкт— Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича», — сказал на заседании горизбиркома председатель комиссии Виктор Миненко, передает ТАСС.
Напомним, 9 сентября стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов в ходе выборов губернатора смог набрать 64,45% голосов после обработки протоколов участковых и избирательных комиссий (УИК) в городе, а также на территории Ленинградской и Псковской областей за исключением данных с цифровых избирательных участков.
Выборы в Петербурге прошли на 1944 участках, из них 1898 были постоянными, 46 — временными.
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Политика , Другое , Виктор Миненко , Александр Беглов , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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