Горизбирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты прошедших 8 сентября выборов губернатора.

«Признать выборы высшего должностного лица Санкт— Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича», — сказал на заседании горизбиркома председатель комиссии Виктор Миненко, передает ТАСС.

Напомним, 9 сентября стало известно, что временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов в ходе выборов губернатора смог набрать 64,45% голосов после обработки протоколов участковых и избирательных комиссий (УИК) в городе, а также на территории Ленинградской и Псковской областей за исключением данных с цифровых избирательных участков.

Выборы в Петербурге прошли на 1944 участках, из них 1898 были постоянными, 46 — временными.