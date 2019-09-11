Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва ответит на санкции против сотрудников СК 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Москва ответит на санкции против сотрудников СК
Фото: РИА Новости
Москва ответит на введенные Вашингтоном санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Они полагают, что мы "прогнемся" под санкционным нажимом, но этого никогда не будет. Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом", — приводит ТАСС слова высокопоставленного дипломата.
Рябков также напомнил о недавних спекуляциях в СМИ по поводу "невыдачи" виз американским сенаторам.
"Они пытались представить дела так, будто им в визах было отказано. Им в визах никто не отказывал, они включены в ограничительные списки ан въезд в Россию", — отметил Рябков.
"Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом", — сообщил замглавы МИД и напомнил, что ответственность в самом появлении подобных ситуаций лежит на США.
"В любом случае, во всех этих ситуациях ответственность на американской стороне, так сказать, мяч на их стороне поля", — резюмировал дипломат.
Российская Газета: последние новости
Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2012 на 426 млрд Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2012 на 426 млрд
Комментарии
Политика , Сергей Рябков , МИД , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпионский скандал: что знал Смоленков
Шпионский скандал: что знал Смоленков
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным27
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией236
Лоза предложил наказание для Билана
Лоза предложил наказание для Билана70
Командир «Альфы» рассказал о взрыве посольства США
Командир «Альфы» рассказал о взрыве посольства США21
Видео
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
01:39
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
Шоу-бизнес
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
00:41
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение