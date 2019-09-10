Жириновский утверждает, что Навальный шпион

Госдуме создана комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ . Руководить её работой будет глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев , в составе комиссии представлены депутаты всех думских фракций. Такое решение приняли парламентарии на первом пленарном заседании осенней сессии.

Решение о создании межфракционной комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ было принято ещё до начала осенней сессии. На тот момент в Москве уже несколько раз проводились несанкционированные акции протеста оппозиции, которые не только масштабно освещались, но и фактически поддерживались иностранными СМИ и дипломатами.

Именно поэтому 19 августа на внеочередном заседании Совета Думы было принято решение создать новую структуру, которая начнёт незамедлительно собирать и изучать факты иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, чтобы потом сделать их достоянием общественности. Возглавил работу комиссии Василий Пискарев.

До начала осенней сессии комиссия провела два заседания, по итогам которых выявила несколько фактов. В частности, журналисты Deutsche Welle («Немецкая волна») во время несогласованных властями митингов оппозиции опубликовали в Twitter публикацию со словами «Москва, выходи!». А на сайте дипмиссии США была опубликована подробная карта для участников движения несанкционированного шествия в Москве.

Правда, выяснить, с какой целью иностранные журналисты и дипломаты размещали материалы о несогласованных митингах, пока не удалось. Журналисты Deutsche Welle, как сообщил Василий Пискарев, отказались прийти в Госдуму, сообщив, что московское бюро издания не имеет полномочий по взаимодействию с парламентом РФ. Глава дипмиссии США Джон Хантсман , наоборот, выразил готовность посетить заседание комиссии, но официальный запрос до посла пока не дошёл.

Любови Соболь. Не исключено, что деятельность комиссии не ограничится проверкой иностранных СМИ и дипломатов. В ближайшее время парламентарии планируют рассмотреть деятельность российских оппозиционеров Алексея Навального и бывшего кандидата в Мосгордуму

Как утверждает глава думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский , оба представителя оппозиции работают на иностранные государства. Имя Любови Соболь во время своего выступления лидер ЛДПР упоминал так часто, называя её Люба, что председателю Володину даже пришлось уточнить, какую «Любу» Жириновский имеет в виду.

«Давайте, мы поручим комиссии, чтобы изучила эти вопросы. Вот вы говорите, что Навальный завербован в Йельском университете — пусть комиссия разберётся, пускай с этой Любой разберётся комиссия», — предложил председатель Госдумы.

«Там, где есть нарушения уголовного законодательства, должна быть соответствующая реакция правоохранительных органов прокуратуры », — подчеркнул председатель Госдумы.

Деятельность комиссии не будет носить характер политической инквизиции, пообещал замглавы комиссии Николай Рыжак . Работа комиссии должна строиться открыто, гласно, объективно и на основании законов, считают депутаты. Именно поэтому, прежде чем выносить окончательное решение, депутаты приглашают всех фигурантов дел о возможном вмешательстве в дела страны для открытого разговора в палату.

«Парламент намерен отстаивать интересы государства и право его граждан самими распоряжаться своей страной», — подчеркнул первый замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.