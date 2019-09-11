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Пока вы спали: кто шпионил за Путиным 

Рамблер + ещё 7 34 минуты назад

В ЕС захотели принудить РФ к долгосрочному украинскому транзиту

«Коммерсант» пишет, что отмена судом ЕС решения Еврокомиссии (ЕК), давшего «Газпрому» право использовать газопровод Opal на сто процентов, ставит под угрозу полноценный доступ к «Северному потоку-2». По версии газеты, теперь «Газпрому» будет сложно согласовать с ЕК приемлемый режим использования «Северного потока-2».
«Коммерсант» отмечает, что ранее «Газпром» планировал заключить с Украиной короткий транзитный контракт на один-три года и за это время достроить «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По мнению Марии Беловой из Vygon Consulting, решение суда ЕС, опубликованное за неделю до начала консультаций между РФ, Украиной и ЕС по транзиту, выглядит политически ангажированным. По ее мнению, «Газпром» хотят «затащить» в более длинный транзитный контракт с Украиной.

Историка МГУ попросили работать бесплатно

Член-корреспондент РАН, преподаватель исторического факультета МГУ Аскольд Иванчик заявил, что ему предложили читать лекции на безвозмездной основе из-за нехватки денег у факультета. Об этом пишет «Коммерсант».
Иванчик преподает в МГУ в статусе совместителя. По его словам, работа штатных преподавателей и совместителей ничем не отличается — те же лекции, семинары и экзамены. При этом совместители могут рассчитывать только на полставки. В сентябре Иванчику сообщили, что теперь денег на совместителей вообще нет. Он согласился преподавать бесплатно, но назвал это «полным неуважением к сотрудникам». В деканате истфака утверждают, что заявление ученого «не соответствует реальному положению дел». По их словам, Иванчуку в начале 2019/20 учебного года вообще не предлагали читать лекции на факультете.

Украина прекратила расторгать договоры с Россией

Власти Украины приостановили процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, начавшийся в 2014 году после присоединения Крыма. Об этом пишет «Коммерсант».
В Москве и Киеве называют разное количество расторгнутых соглашений — 48 или 49. В ноябре 2018-го Павел Климкин, занимавший тогда пост главы МИД Украины, анонсировал расторжение еще около 40 соглашений. Информированный источник «Коммерсанта» в госструктурах РФ утверждает, что эти 40 договоров так и не были расторгнуты. Собеседники газеты в МИД РФ предположили, что команда нового президента Владимира Зеленского занимается расстановкой кадров и пока не дошла до работы с двусторонними соглашениями.

Что мог знать «шпион ЦРУ» из Кремля

Бывший сотрудник администрации президента (АП) РФ Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором американской разведки, мог быть в курсе «очень чувствительных дел». Об этом BFM рассказал политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей.
По словам эксперта, у сотрудников АП есть доступ ко многим бумагам, к другим людям и слухам. «Коммерсант» писал со ссылкой на источники, что работа Смоленкова была технической — закупки, организация поездок, личные поручения начальства, поэтому тайн он знать не мог. Другие источники газеты сообщили, что Смоленков работал в посольстве РФ в Вашингтоне, когда послом был Юрий Ушаков — нынешний помощник президента по международным делам. Несколько собеседников издания утверждают, что Смоленков продолжал работать с Ушаковым и в Москве.

Погоду сочли угрозой для российской экономики

Директор департамента госполитики Минприроды Сергей Хрущев заявил, что одна седьмая часть российской экономики является погодозависимой. Об этом сообщает РИА Новости.
Хрущев принял участие в заседании общественного совета при Минприроды. По итогам встречи совет призвал Росгидромет обратить внимание на гидрометеорологическое обеспечение прохождения Севморпути, развитие сети наблюдений, оперативную обработку данных со спутников и средне— и долгосрочные прогнозы погоды.
Комментарии4
Политика , Видео , Валерий Соловей , Юрий Ушаков , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Аскольд Иванчик , Сергей Хрущев , Мария Белова , МГУ , Газпром , МИД , ЕС , Росгидромет , РАН , Еврокомиссия , ЦРУ , Минприроды , Business FM
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