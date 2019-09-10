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Лавров рассказал о встреча с Трампом в 2017 году 

Газета.Ru 2 часа назад
Лавров рассказал о встрече с Трампом
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на его встрече с президентом США Дональдом Трампом в мае 2017 года в Вашингтоне, никто никаких государственных секретов не выдавал. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году из-за неаккуратного обращения президента США Дональда Трампа с разведдаными. В частности, когда Трамп встретился в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году, он обсуждал с ними сверх-секретные данные, предоставленные Израилем.
По словам Лаврова, он с бывшим сотрудником администрации президента Олегом Смоленковым никогда не встречался. А во время встречи с Трампом никто никому "никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал".
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Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , МИД , CNN , США
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