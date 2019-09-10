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СNN взорвало бомбу, которая может задеть и наши коридоры власти 

News.ru 2 часа назад
Шпион, выйди вон!
Фото: MGM/Columbia Pictures
Известно, что СNN не ладит с президентом Трампом. А потому и информацию о якобы успешной операции ЦРУ по эвакуации из России важного информатора, работавшего в правительственных сферах, корпорация снабдила комментарием о том, что разведке пришлось пойти на такой шаг из опасения, что Трамп его сдаст.
Но выясняется, что дальнейшее расследование этого факта может вывести на сильные фигуры и наших властей. Поскольку пока предполагается, что таинственный и крайне, дескать, осведомленный информатор-крот никто иной, как Олег Смоленков, который с 2017 года официально числится без вести пропавшим. В то лето он выехал с семьей в Черногорию и пропал. По распространённой версии, предполагается убийство. Однако уже тогда наши спецслужбы допускали, что он просто сбежал и живёхоньким находится в третьей стране.
И вот, сложив два и два, сейчас у нас приходят к заключению, что Смоленков и был тем самым «важным источником», поскольку действительно работал в аппарате помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, будучи государственным советником третьего класса. Подчеркнём, что пока все сопоставления и вытекающие из них логические заключения остаются неофициальными версиями. Наш МИД в своём заявлении фактически устранился от какой-либо конкретики.
И тем не менее случай с предполагаемым шпионом Смоленковым чем-то до боли напоминает недавний скандал с помощником другого видного сановника — полпреда президента в УРФО Николая Цуканова. Выяснилось, что его близкий соратник по фамилии Воробьёв, видимо, много лет, со времен совместной работы с Цукановым в Калининграде, является источником для польских спецслужб. Воробьёв арестован, пока новой информации о его деле не допускается, а полпред по-прежнему на своём месте.
И если Смоленков действительно беглый агент, то и его биография тесно связана с именем Юрия Ушакова, человека, который, по мнению знатоков политических кулис, и является определяющей фигурой для российской внешней политики. После достижения им семидесятилетия, возраста запредельного для госслужбы, его усиленно провожали куда-нибудь в сенат, и сватали на его место многих — от Лаврова до Пескова. Но Ушаков по-прежнему на своих позициях. И тут всплывает фигура его долголетнего сотрудника.
Действительно, тот Смоленков, что исчез в Черногории, сначала работал под руководством Ушакова в мидовском департаменте. Потом служил вторым секретарем российского посольства в США, когда его возглавлял Ушаков. Последние годы вслед за шефом перебрался в Кремль в администрацию президента, в аппарат помощника президента.
Так или иначе, но и такой поворот может стать «тростинкой, что переломит хребет верблюду». На место Ушакова немало претендентов, а его возраст и предполагает почетную отставку. К слову, эвакуация предполагаемого Смоленкова не требовала таких усилий, что пришлось затратить англичанам при вывозе из Союза агента Олега Гордиевского. Границы ныне не на замке.
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Комментарии
Политика , Статьи , Юрий Ушаков , Николай Цуканов , Администрация Президента РФ , МИД , ЦРУ , CNN , Черногория
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