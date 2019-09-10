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Лавров рассказал об особом внимании Макрона к диалогу с Россией 

ТАСС 1 час назад
Лавров отметил готовность Макрона к диалогу с РФ
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эмманюэль Макрон проявляет особое внимание к диалогу с Россией, так как понимает ненормальность отношений Запада с Москвой. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"С самого начала вступления в должность президент Макрон уделял особое внимание отношениям с Россией, понимая ненормальность той ситуации, которая сложилась в результате реакции Запада на происходившее в Крыму и на Украине в 2014 году, когда русский язык и русская культура были подвергнуты прямой угрозе со стороны пришедших к власти национал-радикалов", — сказал он.
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Политика , Европа , Эмманюэль Макрон , Сергей Лавров , Москва , Франция
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