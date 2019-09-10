Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков не считает, что есть перекос в расследованиях дел против активистов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Песков прокомментировал расследования против активистов
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что есть перекос между скоростью расследования дел против активистов и тем, как расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.
"В данном случае вряд ли можно обобщать, потому что разные дела требуют разного времени в плане расследования и в плане подготовки к тем или иным судебным действиям", — сказал представитель Кремля во вторник журналистам, отвечая на вопрос, не видит ли он перекоса в том, что дела против ряда активистов за нарушения на митингах были расследованы быстро — в отличие от дел против сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в совершении преступлений.
"Нет [перекоса]. Разные дела расследуются с разной скоростью", — добавил Песков.
Он также заявил, что не будет вовлекаться в дискуссию по вопросу о том, почему из всех возможных экстремистских публикаций в соцсетях быстрее всего было расследовано дело против блогера Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии.
ТАСС: последние новости
Делегация из США посетит КФУ и встретится с крымскими татарами в Севастополе Делегация из США посетит КФУ и встретится с крымскими татарами в Севастополе Хорохордин признан победителем на выборах главы Республики Алтай Хорохордин признан победителем на выборах главы Республики Алтай Лавров заявил, что никогда не встречался со Смоленковым Лавров заявил, что никогда не встречался со Смоленковым
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Росгвардия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США123
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана55
«Россия, вперед!» 10 лет спустя
«Россия, вперед!» 10 лет спустя131
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России235
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение