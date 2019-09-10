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Песков: о сроках следующего обмена удерживаемыми лицами с Украиной говорить рано 

ТАСС 1 час назад
Песков прокомментировал следующий обмен с Украиной
Фото: globallookpress.com
Обмен удерживаемыми лицами с Украиной планируется продолжить, но о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать", — сказал Песков, отметив, что это соответствует минским договоренностям. При этом представитель Кремля напомнил, что недавнему обмену предшествовала огромная скрупулезная подготовительная работа.
"Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
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Политика , Дмитрий Песков
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