Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле

Должность российского чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США , в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным . Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает во вторник, 10 сентября, РИА Новости.

По его словам, Смоленков не являлся так называемым «указным», высшим, чиновником — он назначался на должность не указом главы государства.

Собеседник агентства также подтвердил информацию о том, что этот человек действительно работал в администрации российского президента , однако уточнил, что он был уволен несколько лет назад. «Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр Pulp fiction — "криминальное чтиво"», — заключил Песков.