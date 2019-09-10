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Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле 

Lenta.ru 41 минуту назад
Должность российского чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает во вторник, 10 сентября, РИА Новости.
По его словам, Смоленков не являлся так называемым «указным», высшим, чиновником — он назначался на должность не указом главы государства.
Собеседник агентства также подтвердил информацию о том, что этот человек действительно работал в администрации российского президента, однако уточнил, что он был уволен несколько лет назад. «Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр Pulp fiction — "криминальное чтиво"», — заключил Песков.
Ранее во вторник РИА Новости со ссылкой на официального представителя управления делами президента Елену Крылову сообщило, что Смоленков не являлся сотрудником Управделами.
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Комментарии33
Политика , Видео , Владимир Путин , Елена Крылова , Администрация Президента РФ , РИА Новости , США
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