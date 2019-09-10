Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент внес на рассмотрение госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров, чтобы они могли убедиться в прозрачности выборного процесса.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований.