Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 1 час назад
Путин назвал кандидатов на пост главы Крыма
Фото: globallookpress.com
Президент внес на рассмотрение госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Среди предложенных кандидатур — действующий глава региона Сергей Аксенов, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов, передает ТАСС.
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров, чтобы они могли убедиться в прозрачности выборного процесса.
Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Крым приехала американская делегация В Крым приехала американская делегация Песков объяснил различия в скорости расследования дел против активистов и полицейских Песков объяснил различия в скорости расследования дел против активистов и полицейских Лавров заявил, что не знаком со Смоленковым Лавров заявил, что не знаком со Смоленковым
Политика , Владимир Константинов , Павел Шперов , Сергей Аксенов , ЕС , Госдума , КПРФ , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США
Кремль отреагировал на скандал со шпионом из США122
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана
Рудковская отреагировала на «пьяный» концерт Билана55
«Россия, вперед!» 10 лет спустя
«Россия, вперед!» 10 лет спустя132
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России
Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России233
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы
Украинцы массово приезжали в Крым на выборы5
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение