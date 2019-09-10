Пока вы спали: Казахстан и Киргизия ополчились против России 

Казахстан и Киргизия пожаловались на Москву
Власти Киргизии и Казахстана заявили, что Россия ограничивает экспорт их угля на Украину, проходящий транзитом через российскую территорию. Об этом пишет «Коммерсант».
В августе при заявке Казахстана в 254 тысячи тонн было согласовано только 87 тысяч. При этом в Минэкономики РФ сообщили, что Казахстан не выполняет даже согласованный объем поставок: в августе планировалось к вывозу 80 тысяч тонн из 87 разрешенных, а в июле — 32 тонны из 85. Источник «Коммерсанта» заявил, что страны должны представить данные о потерях из-за действий РФ, после чего будет решено, начнет ли Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) официальное расследование против России.
Путин уволил почти 30 генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие посты в правоохранительных органах. Об этом пишет «Коммерсант».
Наиболее примечательными газета назвала отставки старшего помощника главы Следственного комитета (СК) по особым поручениям, генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова, который курировал вопросы защиты прав детей, а также главы управления СК по Крыму, генерал-лейтенанта юстиции Михаила Назарова и руководителя дагестанского управления СК, генерал-лейтенанта юстиции Сергея Дубровина. По данным издания, Дубровин сам попросил об увольнении на фоне расследования уголовного дела против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Раскрыты детали «эвакуации» шпиона США из России
Разведка США смогла тайно вывезти из России одного из своих самых ценных агентов только со второй попытки. Об этом пишет The New York Times.
Ранее телеканал CNN сообщил, что шпиона «эвакуировали» в 2017 году. Этот человек якобы передавал информацию о внутренней деятельности Кремля, а также планах президента Владимира Путина. По данным NYT, на фоне скандала о вмешательстве в американские выборы разведка решила вывезти агента. Газета утверждает, что его впервые попросили покинуть страну в 2016-м, но он отказался, сославшись на «семейные проблемы». Это посеяло сомнения в ЦРУ в отношении этого человека, но через несколько месяцев агент все же согласился уехать.
Чего ждать России от нового руководства Грузии
Новым премьер-министром Грузии стал Георгий Гахария. Как пишут «Известия», назначение раскритиковали соратники Михаила Саакашвили, они обвинили Гахарию в связях с Москвой.
Однако новый премьер уже заявил о неизменности курса на интеграцию с НАТО и Евросоюзом. Внутри страны он собирается бороться с безработицей, развивать сельское хозяйство и образование. Гахария заявил, что в отношениях с Россией Тбилиси должен руководствоваться не эмоциями, а «холодным разумом», а для возвращения Абхазии и Южной Осетии он призвал «использовать все инструменты, кроме военных».
На Украине заявили о планах вернуть еще 113 заключенных
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев рассчитывает вернуть еще 113 украинских заключенных, которые сейчас находятся на территории России. Об этом она рассказала в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Как уточняет «Украинская правда» со ссылкой на эфир «Сніданку з 1+1», Денисова сообщила, что новый обмен заключенными между Россией и Украиной может произойти до конца 2019 года. По ее словам, 89 из 113 заключенных — крымские татары. По словам омбудсмена, переговоры по поводу нового обмена уже ведутся.