В Кремле рассказали об «информаторе США» Смоленкове

«Информатор США» Смоленков не работал в управделами президента России

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Кандидаты от оппозиции лидируют в трети округов в Москве

Россия может поднять вопрос о переносе из США важных переговоров в ООН

Шойгу отреагировал на призыв главы Пентагона к РФ быть «нормальной страной»