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Глава МИД Молдавии посетит Москву 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Глава МИД Молдавии приедет в Москву
Фото: РИА Новости
Новый министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску 11 сентября посетит Москву, чтобы восстановить отношения на уровне правительств, которые были фактический заморожены, когда кабинет министров в Молдавии возглавлял Павел Филип. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы молдавского министерства в Facebook.
"В ходе визита министр обсудит конкретные пути нормализации двусторонних отношений, а также восстановление политического диалога и торгово-экономического сотрудничества", — отмечается в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что у Попеску запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с представителями Госдумы.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры Лаврова и Попеску намечены на 11 сентября. По ее словам, сторонам предстоит актуализировать повестку дня двусторонних отношений на основе принципов, которые заложены в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Кроме того, министры, как ожидается, обменяются мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики.
В марте 2017 года глава правительства Молдавии запретил государственным чиновникам посещать Россию. Из-за этого между министерствами двух стран на протяжении двух лет не было контактов, а отношения с Россией поддерживал президент Игорь Додон и его сторонники среди депутатов парламента от Партии социалистов Республики Молдова. Новое правительство Майи Санду отменило действовавший запрет.
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Комментарии
Политика , СНГ , Павел Филип , Игорь Додон , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Госдума , Молдова , Москва
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