Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, сообщает ТАСС. Его место займёт высокопоставленный сотрудник дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Григорию Карасину 70 лет. Должность статс-секретаря замминистра МИД РФ он занимал с 2005 года. Карасин начал дипломатическую карьеру в 1972 году. За 47 лет он успел поработать на различных должностях в центральном аппарате МИД, а также за рубежом, в частности в Сенегале, в Австралии и Великобр