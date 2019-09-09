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Будущее Донбасса. Условие Путина. Зеленскому дали время 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Будущее Донбасса. Условие Путина. Зеленскому дали время
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидеры России и Франции обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. В рамках разговора президент России обозначил условия, которые должна выполнить Украина.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Франция
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