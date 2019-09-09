Путин уволил почти 30 генералов и полковников 

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
В частности, со своих постов были уволены старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) по особым поручениям генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров, а также руководители Главного следственного управления СКР по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин. По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.
Ранее стало известно, что Путин уволил старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР) по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова.