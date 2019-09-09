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Россия предложила исключить ООН из США 

Lenta.ru 45 минут назад
Россия предложила исключить ООН из США
Фото: globallookpress.com
Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за визовой войны. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон мешает работе нормального дипломатического процесса в ООН, периодически не выдавая визы как представителям России, так и другим государствам. «Подчеркну, мы не напрашиваемся на приезд в США, мы едем в ООН», — отметил Крутских. Именно поэтому Россия в случае продолжения этой практики будет готова поставить вопрос о переносе из США, как минимум, всех значимых международных переговоров.
4 сентября американское посольство на своем сайте написало, что российское правительство накладывает ограничения на работу по оформлению виз. Ее также «затрудняет нежелание российского посольства в Вашингтоне выдавать визы новым консульским сотрудникам», отмечалось в сообщении.
В середине июля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон развязал визовую войну против России. По его словам, визовая война, начатая против дипломатов, затронула и административно-технический состав.
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Комментарии15
Политика , В мире , Анатолий Антонов , Андрей Крутских , ООН , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , США
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