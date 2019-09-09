Россия предложила исключить ООН из США

Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за визовой войны. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских , передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон мешает работе нормального дипломатического процесса в ООН, периодически не выдавая визы как представителям России, так и другим государствам. «Подчеркну, мы не напрашиваемся на приезд в США, мы едем в ООН», — отметил Крутских. Именно поэтому Россия в случае продолжения этой практики будет готова поставить вопрос о переносе из США, как минимум, всех значимых международных переговоров.

4 сентября американское посольство на своем сайте написало, что российское правительство накладывает ограничения на работу по оформлению виз. Ее также «затрудняет нежелание российского посольства в Вашингтоне выдавать визы новым консульским сотрудникам», отмечалось в сообщении.