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Памфилова пожаловалась на журналистов в СПЧ 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Памфилова пожаловалась на журналистов в СПЧ
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратилась с жалобой в Совет по правам человека при президенте из-за публикации Associated Press.
В заявлении говорится, что журналистка агентства попросила об интервью и час разговаривала с главой ЦИК. Однако в результате материал вышел в авторском формате, сообщается на сайте СПЧ.
[Он] был наполнен цитатами из той беседы, вырванными из контекста и потерявшими свой истинный смысл, — отмечается там.
В Центризбиркоме добавили, что Памфилова просила исправить недочёты, однако эти обращения были проигнорированы.
Ранее News.ru писал, что ЦИК России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу после публикации Associated Press. По данным комиссии, авторы исказили смысл и вырвали некоторые фразы из контекста.
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Политика , Элла Памфилова , Совет по правам человека , Центризбирком России , Associated Press
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