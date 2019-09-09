Москва отреагировала на сообщения об эвакуации американского шпиона из России

Информация о том, что в 2017 году США вывезли из России ценного шпиона после встречи американского президента Дональда Трампа , российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, является бредом. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник МИД России, пишет «Коммерсантъ». По его словам, комментировать информацию об «очень ценном агенте» сложно. «Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала», — пояснил собеседник издания. Он подчеркнул, что опубликованная информация — «чистой воды паранойя». Ранее в понедельник CNN сообщило о ранее неизвестной секретной миссии в 2017 году, в ходе которой Вашингтон извлек одного из своих источников наивысшего уровня в российском правительстве