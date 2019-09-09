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Стало известно о роли бундестага в обмене между Россией и Украиной 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 13 часов назад
Стало известно о роли бундестага в обмене между Россией и Украиной
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Бундестаг сыграл свою роль в обмене заключенными между Россией и Украиной, так как именно немецкие депутаты смогли собрать представителей Москвы, Киева, Крыма и Донбасса за одним столом, что сдвинуло переговоры с мертвой точки, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Мы давно работали над этим. Мы 7 мая провели на площадке бундестага открытый диалог с представителями Украины, России, с представителями Донбасса и Крыма. И именно на этом диалоге начался процесс. Мне вручили письмо с просьбой посодействовать в том, чтобы вышли из тюрьмы 11, по-моему, человек», — передает его слова 360tv.
В итоге, заявил Гердт, трое из них попали в группу обмена: Вышинский, Долженков и Нефедов. По остальным заключенным немецкие депутаты направили открытое письмо нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, чей представитель тоже был на встрече в бундестаге.
По словам Гердта, улучшилось содержание и для тех, кто не попал в группу обмена.
«Там процесс ускорился, условия содержания улучшились. Мы очень рады, что сейчас появились вот эти подвижки. На нашем круглом столе был еще украинский журналист Павел Волков. Он тоже попадал в тюрьму. Вот он курирует эти вопросы тоже. Он докладывал нам, что все и правда продвигается, что прокуратура занялась, что пересматривают дела. То, что из этого списка трое попали в обмен, — здорово», — сказал Гердт.
Он добавил, что это не только усилия депутатов бундестага, однако свою долю они как представители немецкой стороны внесли.
Парламентарий также рассказал, что немецкие СМИ и его коллеги не верили, что этих людей удастся собрать за одним столом.
«А получился в итоге конструктивный диалог, были отличные предложения. Мы будем и дальше продолжать работу этой комиссии», — сказал он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала взаимную передачу задержанных лиц Россией и Украиной «полным надежды сигналом».
Взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек состоялся в конце прошлой недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Павел Волков , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Ангела Меркель , Бундестаг , МИД , Генпрокуратура РФ , Телеканал "360° Подмосковье" , Германия , Киев , Москва , Республика Крым
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