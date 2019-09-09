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Глава Крыма назвал символ неразрывной связи полуострова с Россией 

Российская Газета 53 минуты назад
Глава Крыма назвал символ связи полуострова с Россией
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал отмечаемый 9 сентября День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов, символом неразрывной связи истории Крыма и России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Эта памятная дата была установлена в нашей республике в 1996 году по инициативе депутатов Верховного Совета Крыма, представлявших Русскую общину. Этот день символизирует неразрывную связь истории Крыма и России, напоминает нам о подвигах предков, — отметил он.
По словам Аксенова, легендарная оборона Севастополя навсегда вписана в летопись боевой славы России.
— Имена адмиралов Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина, генералов Степана Хрулева и Эдуарда Тотлебена, матросов Петра Кошки и Игнатия Шевченко, сестры милосердия Даши Севастопольской стали символами мужества, героизма и беззаветной любви к Отечеству. Очень важно воспитывать подрастающее поколение на этих примерах, — подчеркнул глава республики.
Он напомнил, что в позже названной "нулевой мировой" Крымской войне Россия противостояла коалиции европейских государств и Турции. По сути, это была попытка реализовать стратегию, которую сейчас на Западе называют "сдерживанием России". Идейной основой войны стала русофобия, к пропаганде которой приложили усилия ведущие европейские СМИ того времени.
— По словам русского поэта и дипломата Федора Тютчева, России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественное признание, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. Это требование коллективный Запад из века в век предъявляет России — и всегда с одинаково плачевным для себя итогом, — признал Аксенов.
По мнению главы республики, эта памятная дата должна занять свое место в общероссийском календаре.
— Мы хорошо помним слова Александра Сергеевича Пушкина: "Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие, — заключил он.
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Комментарии1
Политика , Эдуард Тотлебен , Сергей Аксенов , Владимир Корнилов , Павел Нахимов , Республика Крым , Севастополь
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