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Памфилова о вбросах бюллетеней на выборах: или мозгов нет, или совести 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Или мозгов нет, или совести: Памфилова о вбросах
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что те, кто производят вбросы бюллетеней на выборах на участках, оборудованных видеонаблюдением, или не имеют мозгов, или у них нет совести.
"Или мозгов нет, или совести нет. Я уже об этом говорила: есть видеонаблюдение, где все контролируется. Для чего это (вбросы — Прим. ред.) делается — не знаю. Если не провокация, то глупость, преступление", — сказала Памфилова, подводя итоги выборов в единый день голосования в ЦИК и комментируя ситуацию в Московской области на избирательном участке № 4052 в городе Сергиев Посад, где камерами видеонаблюдения был зафиксирован момент вброса избирательных бюллетеней.
Как указала глава ЦИК, в связи с этим территориальной избирательной комиссией Сергиевопосадского района принято решение об отмене итогов голосования на указанном избирательном участке.
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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