Или мозгов нет, или совести: Памфилова о вбросах

Памфилова о вбросах бюллетеней на выборах: или мозгов нет, или совести

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что те, кто производят вбросы бюллетеней на выборах на участках, оборудованных видеонаблюдением, или не имеют мозгов, или у них нет совести. "Или мозгов нет, или совести нет. Я уже об этом говорила: есть видеонаблюдение, где все контролируется. Для чего это (вбросы — Прим. ред.) делается — не знаю. Если не провокация, то глупость, преступление", — сказала Памфилова, подводя итоги выборов в единый день голосования в ЦИК и комментируя ситуацию в Московской области на избирательном участке № 4052 в городе Сергиев Посад, где камерами видеонаблюдения был зафиксирован момент вброса избирательных бюллетеней. Как указала глава ЦИК, в связи с этим территориальной избирательной комиссией Сергиевопосадского района принято решение об отмене итогов голосования на указанном избирательном участке.