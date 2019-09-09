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Le Figaro посчитала Киев частью России 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Le Figaro посчитала Киев частью России
Фото: Le Figaro
Французская газета Le Figaro указала Киев как город, входящий в состав России. Об оплошности первым написало украинское издание «Буквы».
Неточность содержалась в видеоролике на сайте издания с брифингом президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Борисполь после проведения обмена с Россией. В левом верхнем углу была указана геолокация «Киев, Россия» (Kiev, Russie). При этом Зеленский был указан правильно — как украинский президент.
Россия и Украина провели обмен заключенными 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими гражданами.
Среди участников обмена — главред портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, осужденный за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса Виктор Агеев, украинский режиссер Олег Сенцов.
Ранее британская газета The Guardian опубликовала статью с лучшими фотографиями за 22 августа. Среди них оказался снимок с фестиваля «Таврида» в Крыму. В подписи к изображению редакция уточнила, что кадр сделан в «Крыму, России». Однако позже издание убрало со своего сайта указание Крыма как российской территории.
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Комментарии1
Политика , В мире , Виктор Агеев , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , The Guardian , РИА Новости , Le Figaro , Киев
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