Аксенов назвал причины успеха «Единой России»

Аксенов назвал четыре причины успеха «Единой России» на выборах в Крыму

Он отметил, что единороссы получили около 55% голосов избирателей на выборах в парламент республики по партийным спискам, также победили во всех 25 мажоритарных округах. Кроме того, победа одержана во всех округах крымской столицы, а также в подавляющем большинстве других мажоритарных округов городов и районов республики.

"Это свидетельство доверия избирателей, показатель правильности и успешности того курса, который проводился в республике на протяжении последних пяти лет", — подчеркнул глава республики.

Аксенов подчеркнул, что успех партии на выборах был предрешен рядом причин. Первая — способность работать на благо Крыма и эффективно решать огромные и сложные задачи, которые стояли перед республикой. Вторая — партия работает не только в период предвыборных кампаний, но и в политическое межсезонье, в ежедневном режиме. Также немаловажно, что программа партии содержит конкретные обязательства, которые понятны людям, "не туманные обещания светлого будущего, а реальный план действий с цифрами, фактами и сроками исполнения".

"Четвертый момент, способствующий укреплению доверия, — это честность и открытость, которую команда "Единой России" демонстрировала по отношению к крымчанам на протяжении всех прошедших лет. Мы никогда не прятались от людей, никогда не скрывали проблем и всегда были готовы обсуждать их с избирателями на любом уровне", — отметил Аксенов.