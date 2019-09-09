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Аксенов назвал четыре причины успеха «Единой России» на выборах в Крыму 

РИА Новости + ещё 27 1 час назад
Аксенов назвал причины успеха «Единой России»
Фото: РИА Новости
Партия "Единая Россия", одержав убедительную победу в Крыму, сохраняет лидерские позиции и остается ведущей политической силой, заявил глава республики Сергей Аксенов, отметив причины, которые обусловили такой результат партии на выборах.
Он отметил, что единороссы получили около 55% голосов избирателей на выборах в парламент республики по партийным спискам, также победили во всех 25 мажоритарных округах. Кроме того, победа одержана во всех округах крымской столицы, а также в подавляющем большинстве других мажоритарных округов городов и районов республики.
"Это свидетельство доверия избирателей, показатель правильности и успешности того курса, который проводился в республике на протяжении последних пяти лет", — подчеркнул глава республики.
Аксенов подчеркнул, что успех партии на выборах был предрешен рядом причин. Первая — способность работать на благо Крыма и эффективно решать огромные и сложные задачи, которые стояли перед республикой. Вторая — партия работает не только в период предвыборных кампаний, но и в политическое межсезонье, в ежедневном режиме. Также немаловажно, что программа партии содержит конкретные обязательства, которые понятны людям, "не туманные обещания светлого будущего, а реальный план действий с цифрами, фактами и сроками исполнения".
"Четвертый момент, способствующий укреплению доверия, — это честность и открытость, которую команда "Единой России" демонстрировала по отношению к крымчанам на протяжении всех прошедших лет. Мы никогда не прятались от людей, никогда не скрывали проблем и всегда были готовы обсуждать их с избирателями на любом уровне", — отметил Аксенов.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. Остальные достались ЛДПР — 10 и КПРФ — 5.
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Комментарии1
Политика , Сергей Аксенов , Единая Россия , КПРФ , ЛДПР , Республика Крым
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