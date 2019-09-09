На выборах губернатора Санкт-Петербурга по итогам обработки 70,67% протоколов лидирует самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности главы региона Александр Беглов.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за него отдали свои голоса 64,11% избирателей.
За ним следует кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова с 17,22% голосов.
Замыкает тройку лидеров представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов. Его кандидатуру поддержали 15,98% избирателей.
Явка на выборах губернатора на 18:00 превысила 23,69%.
Ранее News.ru писал о том, что председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что её в большей степени волнует достоверность подсчёта голосов, чем явка на выборах. Она подчеркнула, что проголосовавшие достойны уважения и «не заслуживают, чтобы их голос был как-то искажён».