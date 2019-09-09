Выбран новый глава Курской области

На губернаторских выборах в Курской и Липецкой областях, а также в Республике Алтай побеждают временное исполняющие обязанности глав регионов, об этом свидетельствуют результаты обработки 100% протоколов.
В Курской области с 81,07% голосов побеждает кандидат от "Единой России", врио губернатора Роман Старовойт. Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов, представлявший КПРФ, набрал 5,65%, кандидат от ЛДПР, заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров — 5,45%, кандидат от партии "Зеленые", заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Татьяна Черникова — 3,30%, "эсер" Николай Карцев — 3,01%.
В свою очередь, на выборах губернатора Алтая с 59% голосов побеждает врио главы республики Олег Хорохордин, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме. На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин — за него отдали голоса 31,64% избирателей, на третьем — кандидат отЛДПР Дмитрий Софронов с 6,54%.
В Липецкой области временно исполняющий обязанности главы администрации Игорь Артамонов набирает 67,29% голосов. Коммунист Сергей Токарев получает 20,03%, кандидат от "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова — 4,6%, кандидат от "Коммунистов России" Андрей Плотников — 3,19%, представитель "Патриотов России" Андрей Григорьев — 2,88%.
Президент России Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области экс-руководителя Росавтодора, замминистра транспорта Романа Старовойта в октябре прошлого года после того, как прежний глава региона Александр Михайлов досрочно сложил полномочия.
В марте 2019 года Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Врио главы региона был назначен Хорохордин.
Возглавлявший Липецкую область 20 лет Олег Королев в октябре 2018 года обратился Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Глава государства назначил врио главы области Артамонова — уроженца Ставропольского края, до последнего времени занимавшего пост вице-президента Сбербанка.