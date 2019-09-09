ЕР похвасталась «жахнувшими всех» результатами

Заместитель председателя Совета федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
«"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех.
Это показывает, как рассыпались прогнозы социологов и политологов», — заявил Турчак. Политик отметил, что партия получает большинство почти во всех законодательных собраниях, причем за счет партийных кандидатов.