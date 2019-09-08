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«Ясновидящая» предложила Мособлизбиркому предсказать результаты выборов 

РИА Новости 2 часа назад
Мособлизбиркому хотят предсказать итоги выборов
Фото: РИА Новости / Денис Абрамов
"Ясновидящая" из Красногорска обратилась в Московскую областную избирательную комиссию с предложением предсказать результаты выборов и явку, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
"К нам обратилась ясновидящая и предложила нам прогнозировать результат голосования и явки на территории Московской области. Красногорская "ясновидящая", — сказал Березкин во время включения в ЦИК РФ.
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова поинтересовалась, согласились ли воспользоваться таким предложением.
"Мы все-таки доверяем системе ГАС выборы", — ответил Березкин.
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Политика , Илья Березкин , Элла Памфилова , Центризбирком России , Красногорск
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