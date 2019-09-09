В Госдуме начинается осенняя сессия

Осенняя сессия открывается в понедельник в Госдуме . Как ожидается, главными направлениями работы депутатов в новом парламентском сезоне станут законодательное обеспечение реализации национальных проектов, а также традиционный бюджетный процесс.

Формально сессия стартовала еще 26 августа, однако нынешней пленарной неделе предшествовали две региональные, в течение которых парламентарии работали в курируемых субъектах РФ , общаясь с избирателями. В понедельник состоится заседание Совета Думы, на котором будет определена повестка ближайших заседаний, а первое пленарное заседание пройдет во вторник, 10 сентября.

"Как и всегда в осеннюю сессию, ключевой вопрос для депутатов — это бюджет на следующую трехлетку, — сказал ТАСС первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. — Именно в нем решаются самые важные социальные вопросы, которые волнуют наших граждан". Также, по его словам, "будет продолжена работа над реализацией национальных проектов — как в рамках бюджетного процесса, так и в части рассмотрения отдельных специальных законов". На данный момент депутатам предстоит рассмотреть 17 таких законопроектов, уточнил политик.

Еще один важный вопрос — совершенствование госзакупок, продолжил Жуков, назвав эту тему важной как для выполнения бюджета, так и для реализации национальных проектов и многого другого.

"Кроме того, будет продолжена работа по выполнению плана реализации Госдумой послания президента РФ Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года", — добавил первый вице-спикер. По его словам, из 85 пунктов законодательной части плана уже выполнено 55.

Противодействие иностранному вмешательству

Летом этого года руководству нижней палаты и главам ее комитетов пришлось прервать отпуска и собраться на внеочередное заседание Совета Думы 19 августа для принятия решения о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Учредить этот орган предложили оппозиционные фракции Госдумы после вмешательства, допущенного, по их мнению, рядом зарубежных СМИ и дипломатических представительств, в том числе в ходе несанкционированной массовой акции в Москве "Единая Россия" эту инициативу поддержала.

Комиссия уже провела два заседания, на которых было в том числе решено пригласить на Охотный Ряд руководство телерадиокомпании "Дойче велле" и посла США в РФ Джона Хантсмана . Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин , комиссия будет анализировать факты попыток иностранного вмешательства, чтобы затем представить свои выводы. Далее, пояснил спикер, эти материалы могут быть переданы в правоохранительные органы

Ограничение иностранного владения ИТ-гигантами

Один из наиболее резонансных законопроектов, которым депутатам предстоит заняться осенью, — инициатива единоросса Антона Горелкина , предложившего ограничить 20% долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, причем нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса" , в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", введение подобного ограничения негативно отразится на всех ИТ-компаниях, которые работают в России, в результате чего пострадают конечные пользователи. Так, уверены в компании, в случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. Таким образом, "Яндекс" считает, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и намерен активно участвовать в его обсуждении.

Mail.ru Group заявили ТАСС, что изменений в существующей схеме владения этой компании не потребуется. Однако в компании также считают необходимым участвовать в обсуждении инициативы, которая, по мнению Mail.ru Group, не может быть принята Госдумой в текущей редакции.

Также Госдума намерена изучить вопрос о так называемых фейковых новостях в топах новостных агрегаторов. Поводом внесения этой темы в повестку послужила ситуация, сложившаяся после публикации 14 августа в газете "Коммерсант" статьи о том, что депутат Альфия Когогина направила в министерства и ведомства письмо с предложением запретить эксплуатацию старых машин. Эта информация была опровергнута, в том числе и самой Когогиной, по словам которой речь шла лишь о предложении принять меры для стимулирования обновления парка коммерческого транспорта, а не личных авто.

Однако новостные агрегаторы продолжали выводить в топы заголовки о планах по "запрету старых машин", после чего первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев обвинил их в умышленном нагнетании социальной напряженности.

Оборона и безопасность

Комитет Госдумы по обороне в осеннюю сессию планирует продолжить работу по законодательному обеспечению решения задач, поставленных руководством страны в сфере военного строительства, говорил ранее глава комитета Владимир Шаманов . Речь идет о "модернизации Вооруженных сил РФ, их перевооружении, создании военной организации государства, отвечающей существующим вызовам и угрозам", отмечал он. С особым вниманием будут рассматриваться "вопросы совершенствования законодательства, регулирующего гособоронзаказ, функционирование ОПК, обеспечение международного военного и военно-технического сотрудничества", добавил политик.

Еще один приоритет — повышение уровня социального обеспечения военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей, указывал Шаманов. Так, по его словам, палата намерена в ближайшее время принять законопроект, который обеспечит право на жилье военнослужащих — детей военных, получивших ранее квартиры от государства.

Целый ряд важных инициатив находится в законодательном портфеле комитета по безопасности и противодействию коррупции. Так, подготовлен разработанный после трагедии в "Зимней вишне" законопроект, который возвращает обязательное участие органов государственного пожарного надзора при экспертизе проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного или реконструированного здания требованиям пожарной безопасности, рассказал ранее глава комитета Василий Пискарев . По сути предполагается участие пожарных инспекторов во всех стадиях строительства зданий с массовым пребыванием людей — от их проектирования до ввода в эксплуатацию. Особое внимание при этом предлагается уделять торгово-развлекательным комплексам, кинотеатрам и концертным залам.

Кроме того, будет продолжена работа над принятым в первом чтении законопроектом, наделяющим полицию правом объявлять гражданам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и иных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Осенью также планируется рассмотрение законопроекта, регулирующего полномочия правоохранительных органов в отношении беспилотников. Документ, в частности, дает право полиции, Росгвардии и спецслужбам при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полет аппарата.

Международная повестка и "мягкая сила"

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий убежден, что повестка осенней сессии в сфере межпарламентского сотрудничества будет весьма насыщенной, причем речь точно не идет о "парламентском туризме". "Стволовым" мероприятием обещает стать IV Совещание спикеров парламентов Евразии, которое пройдет в конце сентября в Нур-Султане. С каждым годом расширяются число его участников и круг обсуждаемых проблем. Формат уже доказал свою состоятельность и эффективность, превратившись в полновесную платформу по продвижению парламентской дипломатии", — сказал глава комитета.

С повестки дня не уходит работа в ПАСЕ, констатировал он, уточнив, что предстоит осенняя сессия ассамблеи в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. "Готовимся принимать активное участие в ее пленарных заседаниях", — заверил Слуцкий.

Он также напомнил о запланированной на октябрь в Стамбуле III Конференции спикеров парламентов по вопросам борьбы с терроризмом и межрегиональному взаимодействию. Эта площадка была создана два года назад по инициативе российской стороны. "В этом году ожидается также увеличение вдвое количественного состава стран-участниц, что демонстрирует востребованность этой площадки", — сказал Слуцкий ТАСС.

В Госдуме ожидают и активизацию контактов с Всекитайским собранием народных представителей. "В конце сентября в рамках визита в Москву его председателя Ли Чжаньшу планируем заседание большой российско-китайской межпарламентской комиссии, в рамках которого будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках", — продолжил Слуцкий. "Также намерены развивать диалог с парламентами стран Африканского континента, особенно в контексте и исходя из решений предстоящего саммита Россия — Африка в Сочи в конце октября", — резюмировал он.

На повестке комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками — законопроекты, которые позволят РФ активнее использовать так называемую мягкую силу. "На встрече с президентом [РФ Владимиром Путиным ] несколько месяцев назад я задал ему вопрос об увеличении квоты бюджетных мест для иностранных студентов, которые у нас здесь учатся. И он меня поддержал", — сказал ТАСС глава комитета Леонид Калашников . По словам политика, он и его коллеги осенью продолжат заниматься законодательной проработкой данного вопроса, а также темой упрощения получения российского гражданства.

Школы в ожидании изменений

Горячее питание для учеников младших классов будет бесплатным, а учителей разгрузят от непомерной бумажной отчетности — соответствующие законопроекты готовятся к внесению в осеннюю сессию Госдумы. На первый законопроект, автором которого выступила вице-спикер палаты Ирина Яровая , в данный момент ожидают отзыва кабмина, вторая инициатива разрабатывается Минпросвещения РФ. По словам главы ведомства Ольги Васильевой, количество документов, с которыми работает учитель, необходимо сократить до четырех: это план, тематический календарный план, журнал и дневник. При этом в конце июля на рассмотрение палаты был внесен законопроект группы депутатов от "Единой России" на ту же тему, решения о том, какой документ станет базовым, пока нет.

Как отметил председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов , в числе основных направлений работы комитета — реализация договоренностей с Минпросвещения о минимальной заработной плате на одну учительскую ставку — не менее 70% от средней по региону. В зоне особого внимания — доступность и качество образования, в том числе строительство новых и реконструкция действующих школ, детских дошкольных учреждений, малокомплектные школы, программа "Школьный автобус", поддержка одаренных детей, отмечает депутат. Кроме того, комитету совместно с министерством науки и высшего образования и руководством РАН предстоит работа над проектом нового закона о науке, добавил Никонов.

Закон против домашнего насилия

"Большая победа, что в работе над законом о семейно-бытовом насилии сейчас объединились обе палаты парламента, — сказала ТАСС автор одного из самых ожидаемых законопроектов, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина . — Мы передали до ухода в отпуск свой законопроект в Совет Федерации Андрею Клишасу , которому поручено в том числе [председателем Совфеда] Валентиной Матвиенко проработать наш закон, дополнить, в конечном итоге мы должны все мнения собрать воедино и сделать общий законопроект".

По словам депутата, можно надеяться, что в осеннюю сессию уже согласованная и поддержанная всеми сторонами инициатива будет внесена в Госдуму. На конец октября запланирован круглый стол, где авторы, юристы, социологи и политологи, представители общественности детально обсудят основные положения законопроекта, предусматривающего введение охранных ордеров и защитных предписаний.

Возрастные цензы смягчат

По словам главы комитета по культуре Елены Ямпольской, приоритет на осеннюю сессию — принятие законопроекта об освобождении произведений литературы и искусства от излишней возрастной маркировки. "Отмены абсурдных цензов ждут издатели, книготорговцы, работники библиотек, кинопрокатчики, но главное — сами дети и их родители", — заявила она ТАСС.

"Надеемся, что осенью Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, разрешающий использование нацистской символики в произведениях искусства и науки. Мы направили в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поправки: предлагаем также не наказывать за демонстрацию подобной символики музеи и реконструкторов, создателей компьютерных и видеоигр — при условии отсутствия пропаганды нацистской идеологии и оправдания фашизма", — добавила Ямпольская.

Также в планах на сессию — разработка проекта о борьбе с сайтами-"зеркалами", незаконно перепродающими билеты на спектакли, концерты и выставки. Работу продолжит и Общественный совет при комитете, чья деятельность уже вызвала широкий резонанс: на октябрьском заседании там обсудят, в частности, вопросы, касающиеся библиотечного дела, книготорговли и книгоиздания.

Из законопроектов комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в эту сессию первого чтения ждут инициативы о развитии агротуризма, деятельности гидов и о снятии запрета на розничную продажу пива во время официальных спортивных соревнований по футболу. "В фокусе внимания также будет работа букмекерских контор", — поделился с ТАСС планами глава комитета Михаил Дегтярев . Ко второму чтению будет подготовлена инициатива о регулировании предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туриндустрии.

Экология и правозащитная тематика

Основным направлением работы парламентариев в сфере охраны окружающей среды будет оптимизация законопроекта об экологической информации. "Мы считаем, что законопроект требует очень серьезной доработки и будем с правительством по этому поводу дискутировать. Планируем провести слушания на эту тему в сентябре", — отметил глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

В фокусе внимания депутатов также остается тема защиты Байкала. Речь идет о законопроекте об объектах социальной инфраструктуры, которые можно строить вблизи озера без экологических экспертиз. Профильный комитет в преддверии второго чтения ожидает от кабмина проект соответствующего подзаконного акта.

Законодатели также намерены продолжить работу по правозащитной проблематике. Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил о планах завершить законодательное "выстраивание" на федеральном уровне государственной системы защиты прав человека. Речь идет о принятии закона об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.