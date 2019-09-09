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Места в парламенте Севастополя достанутся шести партиям 

Ura.Ru + ещё 10 1 час назад
Места в парламенте Севастополя достанутся шести партиям
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
По итогам обработки 98,3% протоколов в Заксобрание Севастополя проходят шесть партий. Об этом сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко.
«Уже можно сказать, что [по партийным спискам] проходят, по предварительным данным, пять партий. В одном из одномандатных округов лидирует представитель шестой партии — «Зеленых» — Вячеслав Горелов, набирающий 34,79% голосов», — пишет ТАСС со ссылкой на главу избиркома Севастополя.
По партийным спискам лидирует «Единая Россия» (38,4%), КПРФ (18,7%), ЛДПР (18,4%), «Справедливая Россия» (8,8%) и «Партия пенсионеров за социальную справедливость» (6,8%). Пятипроцентный барьер не смогли преодолеть представители «Коммунистов России» (3,8%). Явка составила 29,05%. В 2014 году голосовать пришли 48,5% избирателей.
Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь — по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года.
8 сентября в 85 регионах России прошел единый день голосования. Состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы 16 глав регионов, в 13 заксобраний, 22 гордум, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. По итогам дня премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в стране сохраняется лидерство «Единой России», передает «Национальная служба новостей».
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Комментарии4
Политика , Дмитрий Медведев , Вячеслав Горелов , Единая Россия , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Севастополь
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