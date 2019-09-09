Места в парламенте Севастополя достанутся шести партиям

По итогам обработки 98,3% протоколов в Заксобрание Севастополя проходят шесть партий. Об этом сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко.

«Уже можно сказать, что [по партийным спискам] проходят, по предварительным данным, пять партий. В одном из одномандатных округов лидирует представитель шестой партии — «Зеленых» — Вячеслав Горелов, набирающий 34,79% голосов», — пишет ТАСС со ссылкой на главу избиркома Севастополя.

Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь — по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года.