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В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе партии благодаря «умному голосованию» 

ТАСС + ещё 1 22 минуты назад
«Полный бред»: в ЛДПР ответили на заявление ФБК
Фото: РИА Новости
Высказывания одного из руководителей общественной организации "Фонд борьбы с коррупцией" Леонида Волкова о том, что успех кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края, где лидирует ЛДПР, обусловлен "умным голосованием", являются попыткой приписать себе чужие достижения. Об этом в воскресенье заявил ТАСС глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев.
"Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним — поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны", — сказал Лебедев.
Он напомнил, что год назад на выборах губернатора края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. "По истечении этого года избиратель увидел, что сделал это не зря. И то, что сейчас происходит в Хабаровском крае, — [по предварительным данным] 19 депутатов из 24 в заксобрании будут представители ЛДПР — говорит о том, что Сергей Фургал как представитель партии работает качественно и хорошо", — убежден собеседник агентства.
"А товарищу Волкову я могу сказать, что ни он, ни кандидат, которого он представляет, ни вообще все кандидаты, которые соединены в одно целое под этой личиной, никогда в нашей стране не имели, не имеют и вряд ли когда-то будут иметь рейтинг выше 5%. Поэтому присваивать себе 80% не стоит", — продолжил политик. "Единственное, что они все умеют делать, — фальсифицировать подписи при их сборе за кандидатов, защищаться детьми и тащить их на несанкционированные митинги и, вот как сейчас выясняется, приписывать себе чужие успехи", — добавил он.
"Поэтому то, что происходит [в Хабаровском крае], — исключительно победа ЛДПР", — резюмировал Лебедев.
Волков ранее в своем Twitter заявил, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов "умного голосования" победили и стали депутатами 19 (почти 80%)".
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Комментарии2
Политика , Игорь Лебедев , Леонид Волков , Сергей Фургал , Госдума , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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