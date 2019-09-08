«Полный бред»: в ЛДПР ответили на заявление ФБК

В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе партии благодаря «умному голосованию»

"Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним — поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны", — сказал Лебедев.

Он напомнил, что год назад на выборах губернатора края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал . "По истечении этого года избиратель увидел, что сделал это не зря. И то, что сейчас происходит в Хабаровском крае, — [по предварительным данным] 19 депутатов из 24 в заксобрании будут представители ЛДПР — говорит о том, что Сергей Фургал как представитель партии работает качественно и хорошо", — убежден собеседник агентства.

"А товарищу Волкову я могу сказать, что ни он, ни кандидат, которого он представляет, ни вообще все кандидаты, которые соединены в одно целое под этой личиной, никогда в нашей стране не имели, не имеют и вряд ли когда-то будут иметь рейтинг выше 5%. Поэтому присваивать себе 80% не стоит", — продолжил политик. "Единственное, что они все умеют делать, — фальсифицировать подписи при их сборе за кандидатов, защищаться детьми и тащить их на несанкционированные митинги и, вот как сейчас выясняется, приписывать себе чужие успехи", — добавил он.

"Поэтому то, что происходит [в Хабаровском крае], — исключительно победа ЛДПР", — резюмировал Лебедев.

Волков ранее в своем Twitter заявил, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов "умного голосования" победили и стали депутатами 19 (почти 80%)".