«Пару рублей на хлеб»: Памфилова готова предложить работу нападавшему

На прошлой неделе в дом Памфиловой проник мужчина. Глава ЦИКа обнаружила его, и тот сделал попытку ударить ее электрошокером. Злоумышленник был задержан и оказался голодным мигрантом из одной из стран Средней Азии.

«Ну уж человека-то накормить вообще проблем нет», — заявила Памфилова.

По ее словам, также она могла бы предложить нападавшему работу, подмести пол, например. Тогда мужчина мог бы заработать «пару рублей на хлеб», если хотел действительно этого. Председатель Центризбиркома отметила, что среднеазиату для этого было достаточно просто прийти к ней домой и попросить о помощи.

Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября, а 8-го она посетовала на людей с «криминальными хвостиками», которые стремятся «прорваться» в избирательные комиссии разного уровня, чтобы потом «проводить своих собратьев». Глава ЦИКа назвала это очень опасной тенденцией.